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    На автостоянці на Троєщині згорів мікроавтобус (фото, відео)

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    Volkswagen Transporter сильно пошкоджено вогнем - На автостоянці на Троєщині згорів мікроавтобус (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Volkswagen Transporter сильно пошкоджено вогнем

    Охоронці стоянки побачили, що з-під капота Volkswagen йде дим і кинулися гасити автомобіль за допомогою вогнегасників

    У ніч на понеділок, 24 вересня, в Києві на вул. Оноре Де Бальзака, 3 сталася пожеж: на автостоянці горів Volkswagen Transporter.

    Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:50. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли охоронці стоянки, вони побачили, що з-під капота Volkswagen йде дим і кинулися гасити автомобіль за допомогою вогнегасників. Так як поруч стояли інші машини, вони відкотили Transporter в сторону. Вогнеборці, які прибули на місце, оперативно ліквідували загорання.

    Обійшлося без постраждалих.

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    На автостоянці на Троєщині згорів мікроавтобус (фото, відео)
    На автостоянці на Троєщині згорів мікроавтобус (фото, відео)
    На автостоянці на Троєщині згорів мікроавтобус (фото, відео)
    На автостоянці на Троєщині згорів мікроавтобус (фото, відео)
    На автостоянці на Троєщині згорів мікроавтобус (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Охоронці стоянки додзвонитися водієві не могли, оскільки було вказано стаціонарний номер телефону, а трубку ніхто не брав.

    На місці працювали пожежні, а також чергували медики та правоохоронці.

    Як повідомлялося,  у ніч на 24 вересня в Києві за адресою Регенераторна, 4 горів автомобіль Ford Focus. Поліція оперативно затримала палія, який кинув під автівку салют.

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