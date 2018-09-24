На автостоянці на Троєщині згорів мікроавтобус (фото, відео)



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Фото: Інформатор Volkswagen Transporter сильно пошкоджено вогнем

Охоронці стоянки побачили, що з-під капота Volkswagen йде дим і кинулися гасити автомобіль за допомогою вогнегасників

У ніч на понеділок, 24 вересня, в Києві на вул. Оноре Де Бальзака, 3 сталася пожеж: на автостоянці горів Volkswagen Transporter.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 00:50. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли охоронці стоянки, вони побачили, що з-під капота Volkswagen йде дим і кинулися гасити автомобіль за допомогою вогнегасників. Так як поруч стояли інші машини, вони відкотили Transporter в сторону. Вогнеборці, які прибули на місце, оперативно ліквідували загорання.

Обійшлося без постраждалих.

Охоронці стоянки додзвонитися водієві не могли, оскільки було вказано стаціонарний номер телефону, а трубку ніхто не брав.

На місці працювали пожежні, а також чергували медики та правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на 24 вересня в Києві за адресою Регенераторна, 4 горів автомобіль Ford Focus. Поліція оперативно затримала палія, який кинув під автівку салют.