Минулого тижня у Києві сталося 95 пожеж



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Рятувальники ліквідували пожежу у 4-поверховому житловому будинку на вул. Бульварно-Кудрявській, 29-Е Фото: Інформатор

Під час пожеж постраждали шестеро людей

Впродовж минулого тижня (з 4 до 10 березня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 188 виїздів. За даний період ліквідовано 95 пожеж, 3 аварії, 27 разів надано допомогу мешканцям міста та іншим службам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На пожежах протягом даного часу травмовано 6 осіб, 1 особа загинула.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 9 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 40 таких виїздів.

На водних об’єктах Києва протягом тижня загинули 2 особи. Всього з початку 2019 року загинуло 9 осіб, ще 12 людей врятовано.

Крім того, минулого тижня виникла 21 пожежа в екосистемах Києва, їх загальна площа 17,88 га. Всього з початку року здійснено 63 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 34,627 га.

Як повідомлялося, 5 березня сталася пожежа в 4-поверховому житловому будинку на вул. Бульварно-Кудрявській, 29-Е у Шевченківському районі столиці, в результаті якої загинув чоловік.