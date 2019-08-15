Минулої доби на Київщині з вікон випало двоє дітей (фото)



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На місце прибули правоохоронці та медики Фото: Нацполіція

У Вишневому дитина випала з четвертого поверху і отримала тяжкі травми

У середу, 14 серпня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що з вікна четвертого поверху одного із житлових будинків м. Вишневе випав малюк чотирьох років. На місце події прибули наряд поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, правоохоронці з’ясували, що під час того, як дитина гралася у кімнаті, його мати на кухні вживала алкоголь, потім вийшла на сходинковий майданчик перекурити. Коли жінка повернулася до квартири, сина вже там не було. Визирнувши у відчинене вікно, побачила, що малюк лежить на траві, а білі нього стоять сторонні люди.

Під час медичного освідування у крові матері виявлено 2,03 проміле алкоголю.

Наразі, хлопчик перебуває в лікарні із численним травмами – забоями та переломами обох ніг.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

У м. Васильків сталася подібна ситуація. Там дитина випала з другого поверху. Але, на щастя, без тяжких наслідків.

Правоохоронці звертаються з проханням не залишати дітей без нагляду, оскільки це може призвести до трагічних наслідків.