Місцева влада відзначила столичних рятувальників

Мер столиці Віталій Кличко нагородив 30 рятувальників

У столиці відзначили кращих працівників комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» (КАРС) та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві. Сьогодні, 27 лютого, під час наради з підведення підсумків стану цивільного захисту Києва за 2017 рік відзнаки Київського



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Мер столиці Віталій Кличко нагородив 30 рятувальників

У столиці відзначили кращих працівників комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» (КАРС) та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві. Сьогодні, 27 лютого, під час наради з підведення підсумків стану цивільного захисту Києва за 2017 рік відзнаки Київського міського голови Віталія Кличка отримали 30 рятувальників міста.

Під час наради заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зауважив, що Київська міська державна адміністрація приділяє особливу увагу питанням безпеки.

«Ми фіксуємо збільшення кількості надзвичайних ситуацій у місті з причин зношеності будівель, обладнання, техніки тощо. У порівнянні з 2016 роком намітилася тенденція зростання небезпечних подій, пов’язаних із аваріями. Столичні рятувальники щодоби виїжджають на 40 викликів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Це понад 14 тисяч викликів на рік. Саме тому ми робимо все, щоб створити належні умови роботи працівників аварійно-рятувальних служб, аби вони перебували у постійній бойовій готовності та могли вчасно зреагувати на будь-яку загрозу», – зазначив Петро Пантелеєв.

За його словами, минулого року за бюджетні кошти закуплені 109 комплектів спецодягу рятувальників і дихальні апарати.

«Цього року плануємо придбати нову техніку для рятувальників – пожежні авто», – зауважив Петро Пантелеєв.