На Борщагівському шляхопроводі засяяло золотисте листя (фото)
На шляхопроводі встановили декоративну підсвітку
Капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу на завершальній стадії. На споруді замінили 76 балок, 23 аварійних ригелів опор, влаштовано нові перехідні плити між шляхопроводом і земляним полотном.
Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
Крім того, оновлено монолітну плиту автопроїзду і трамвайного проїзду. Залізобетонні конструкції захищає сучасна гідроізоляція. Влаштовано нове асфальтове покриття.
В рамках капітального ремонту на шляхопроводі встановили декоративну підсвітку: золотисте каштанове листя обрамлене сріблястою лінією. Загалом на споруді з’явилось 14 таких елементів. Використано енергоощадні LED-лампи, які споживають незначну кількість електроенергії (потужність елемента – близько 70 Вт).
Нині тривають роботи з відновлення благоустрою. Добігають кінця ремонти прогонових будов і сходів поблизу споруди.
Борщагівський шляхопровід збудовано у 1967 році. Нині завершується перший капітальний ремонт з моменту його спорудження.
Нагадаємо, раніше планувалося, що капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу завершиться 1 вересня.