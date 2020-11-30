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    На Борщагівському шляхопроводі засяяло золотисте листя (фото)

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    На споруді встановлено 14 елементів декоративної підсвітки - На Борщагівському шляхопроводі засяяло золотисте листя (фото)
    На споруді встановлено 14 елементів декоративної підсвітки
    Фото: Київавтодор

    На шляхопроводі встановили декоративну підсвітку

    Капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу на завершальній стадії. На споруді замінили 76 балок, 23 аварійних ригелів опор, влаштовано нові перехідні плити між шляхопроводом і земляним полотном.

    Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Крім того, оновлено монолітну плиту автопроїзду і трамвайного проїзду. Залізобетонні конструкції захищає сучасна гідроізоляція. Влаштовано нове асфальтове покриття.

    В рамках капітального ремонту на шляхопроводі встановили декоративну підсвітку: золотисте каштанове листя обрамлене сріблястою лінією. Загалом на споруді з’явилось 14 таких елементів. Використано енергоощадні LED-лампи, які споживають незначну кількість електроенергії (потужність елемента – близько 70 Вт).

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    На Борщагівському шляхопроводі засяяло золотисте листя (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі засяяло золотисте листя (фото)
    На Борщагівському шляхопроводі засяяло золотисте листя (фото)

    Нині тривають роботи з відновлення благоустрою. Добігають кінця ремонти прогонових будов і сходів поблизу споруди.

    Борщагівський шляхопровід збудовано у 1967 році. Нині завершується перший капітальний ремонт з моменту його спорудження.

    Нагадаємо, раніше планувалося, що капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу завершиться 1 вересня.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор міст
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