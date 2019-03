Між учасниками двох акцій у Києві стався конфлікт, є затримані

До управління поліції доправили трьох чоловіків

Сьогодні у Києві на Михайлівській площі відбувається дві акції. Під час збору учасників між представниками різних груп виник конфлікт і штовханина. Правоохоронці оперативно втрутилися і попередили бійку. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, трьох чоловіків доставили в управління поліції для надання пояснень. На місці проведення заходів працюють співробітники поліції діалогу.

Поліцейські, у тому числі представники поліції діалогу, продовжують нести службу у місцях проведення акцій, зокрема супроводжують учасників маршу до арки Дружби народів.

Під час руху колони поліцейські відмежували двох чоловіків, які намагалися вчинити провокацію та бійку, та ще одного, котрий кинув у людей піротехніку.

Після першочергової перевірки їх діям буде надана правова оцінка, повідомили у МВС.

Kyiv #InternationalWomensDay March about to begin. A few a few protesters from radical religious groups detained by police already. pic.twitter.com/oCeT0ulRXj