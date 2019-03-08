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    Між учасниками двох акцій у Києві стався конфлікт, є затримані

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    Чоловіків доправили до поліції&nbsp;для надання пояснень - Між учасниками двох акцій у Києві стався конфлікт, є затримані
    Чоловіків доправили до поліції для надання пояснень
    Фото: Радіо Свобода

    До управління поліції доправили трьох чоловіків

    Сьогодні у Києві на Михайлівській площі відбувається дві акції. Під час збору учасників між представниками різних груп виник конфлікт і штовханина. Правоохоронці оперативно втрутилися і попередили бійку. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    За його даними, трьох чоловіків доставили в управління поліції для надання пояснень. На місці проведення заходів працюють співробітники поліції діалогу.

    Поліцейські, у тому числі представники поліції діалогу, продовжують нести службу у місцях проведення акцій, зокрема супроводжують учасників маршу до арки Дружби народів.

    Під час руху колони поліцейські відмежували двох чоловіків, які намагалися вчинити провокацію та бійку, та ще одного, котрий кинув у людей піротехніку.

    Після першочергової перевірки їх діям буде надана правова оцінка, повідомили у МВС.

    Правоохоронці закликали громадян висловлювати свою думку і відстоювати позицію виключно в правовому полі.

    Нагадаємо, у Києві сьогодні відбулася щорічна акція на підтримку гендерної рівності та проти насильства на честь Міжнародного жіночого дня 8 березня

    Національна поліція України Київ акція бійка
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