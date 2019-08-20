Молодика, який вбив власного батька, поміщено до психлікарні



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61-річний батько і його 29-річний син приїхали з Кіровоградщини в столицю на заробітки

За клопотанням столичної прокуратури 29-річного молодика, затриманого за підозрою у вбивстві свого батька у Києві, буде поміщено до медичного закладу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Встановлено, що 61-річний батько приїхав з Кіровоградщини в столицю на заробітки та влаштувався на будівництві, після чого взяв у помічники свого сина, який страждає на психічні розлади. Пропрацювавши майже тиждень, син повернувся додому без батька та повідомив матері, що вбив його. Не вірячи почутому, жінка зателефонувала до керівника бригади, після чого бригадир піднявся до приміщення тимчасово проживання чоловіка, де виявив його бездиханне тіло з ножовими пораненнями», - розповіли в прокуратурі.

Вже за декілька годин після встановлення факту вбивства були зібрані докази, які свідчили, що до вбивства чоловіка дійсно причетний його рідний син.

На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

За клопотанням прокуратури, на час досудового слідства підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з наданням психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Досудове слідство триває.