Молодики в масках пограбували гральний заклад у Києві



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Нападники викрали із каси закладу 50 тисяч гривень

Столичні поліцейські затримали підозрюваних у розбійному нападі на гральний заклад

В ніч на четвер, 20 вересня, нападники у масках увірвалися до приміщення грального закладу у Шевченківському районі Києва, застосували сльозогінний газ та забрали із каси 50 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Вночі до чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонувала дівчина та повідомила про скоєння розбійного нападу на приміщення, розташоване на бульварі Шевченка. За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального управління поліції», - йдеться в повідомленні.

Співробітники карного розшуку проглянули записи з камер відеоспостереження та передали опис нападників патрулям. У ході відпрацювання Шевченківського району поліцейські затримали підозрюваних у скоєнні злочину та доставили їх до управління поліції.

Молодиків, 1995 та 1996 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші, які вони забрали при нападі, вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, за минулу добу, 19 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 305 повідомлень про вчинення злочинів.