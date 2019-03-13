Монетизація субсидій: кияни почали отримувати кошти



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Тепер мешканці столиці платять за комунальні послуги повну вартість

У Києві з 1 березня стартувала монетизація житлових субсидій. Всі жителі столиці повинні платити за комунальні послуги повну вартість.

Про це повідомили під час прес-брифінгу в Київській міській держадміністрації.

У столиці 158 тисяч субсидіантів, яким нараховують житлові субсидії на рахунок «Ощадбанку». Жителі столиці вже почали отримувати гроші на оплату комунальних послуг на свої рахунки. Суму можна отримати на карту або в відділенні «Ощадбанку».

Пенсіонерам (101 тис. осіб) виплатили кошти через Пенсійний фонд. Першу виплату здійснили 4 березня.

Всім одержувачам житлової субсидії були відправлені листи, в яких повідомлялося про монетизацію субсидій. Також ця інформація є на самих квитанціях і на сайті КМДА.

Правила призначення житлової субсидії залишаються колишніми, змінюється лише алгоритм її виплати.

У КМДА зазначили, що по закінченню опалювального сезону буде прийнято остаточне рішення про те, в якій формі виплачувати субсидію.

Як повідомлялося, з 12 березня почались виплати монетизованих субсидій через мережу Ощадбанку. Зокрема, в перший день виплат через систему платежів Швидка копійка виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на суму 333,4 млн грн.

Джерело: 44.ua