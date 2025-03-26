Перед судом постануть четверо чоловіків, які силою забрали у знайомого Land Rover

Чоловік приїхав на зустріч зі своїми знайомими, де йому почали погрожувати, змушуючи перереєструвати автівку на одного з фігурантів справи

Четверо зловмисників у Києві постануть перед Деснянським судом за жорстоке побиття чоловіка та викрадення його позашляховика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що подія відбулася наприкінці 2024 року у Деснянському районі столиці. Тоді, до територіального управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його пограбували та заволоділи його автівкою Land Rover.

Повідомляється, що у ході подальших розшукових заходів та слідчих дій працівники поліції з'ясували, що 38-річний потерпілий приїхав на зустріч зі своїми двома знайомими для спільного відпочинку. Натомість чоловіки почали погрожувати товаришу, змушуючи перереєструвати автівку на одного з фігурантів. Чоловік відмовився, тож нападники та двоє їх спільників, які чекали на місці події, побили заявника, відібрали мобільний телефон, техпаспорт та ключі від автомобіля й поїхали з місця події на автомобілі потерпілого.

Протягом доби оперативники Главку та територіального управління поліції затримали зловмисників у Дарницькому районі столиці фото: Національна поліція України

За викрадення авто зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна фото: Національна поліція України

«Протягом доби оперативники Главку та територіального управління поліції затримали двох зловмисників у Дарницькому районі столиці. Ними виявилися місцеві мешканці 28 та 33 років. Їх спільників, чоловіків 1980 та 1985 років народження поліцейські викрили згодом, провівши ряд розшукових заходів», – повідомили у поліції.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва, повідомили чотирьом фігурантам про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, скоєний в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт скеровано до суду, порушникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Броварах, що на Київщині, жінка викрала вантажний автомобіль зі станції технічного обслуговування. Відтепер підозрюваній загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомляється, що правоохоронці встановили, що напередодні власник вантажівки залишив транспортний засіб на СТО для проведення ремонту. Перебуваючи на території станції 35-річна уродженка Вінницької області через відчинені водійські двері проникла у вантажівку, запустила двигун ключами, які були у замку запалення та поїхала з місця події.

Раніше повідомлялося. що правоохоронці затримали 58-річного мешканця Київщини, який викрав мікроавтобус та керував ним напідпитку.