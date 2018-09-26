На акцію під МВС активісти принесли «Авакова на автомобілі» (фото)



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Фото: Укрінформ

Активісти влаштували театралізований перфоманс з вимогою ввести автоматичну фото- та відеофіксацію на смугах громадського транспорту в Києві

Під будівлею МВС у Києві 26 вересня пройшла театралізована акція «Увімкни камеру - звільни смугу» з вимогою впровадження закону про автоматичну фото- та відеофіксацію на смугах громадського транспорту в Києві.

Про це повідомляє Укрінформ.

Активісти влаштували театралізований перфоманс, в якому активістка одягла маску на обличчя із зображенням очільника МВС Арсена Авакова. За легендою активістів, Аваков нібито виїхав на машині на смугу для автобуса, порушивши правила дорожнього руху і заблокувавши роботу громадського транспорту, і йому за це виписали штраф у 510 грн.

«Автоматична фото- і відеофіксація допоможе контролювати дотримання правил на смугах громадського транспорту. Ми вимагаємо впровадження автоматичної фото- і відеофіксації, щоб порушень більше не відбувалося. Ми написали звернення, під якими зібрали майже півтори тисячі підписів, і сьогодні передамо його до МВС», - заявила координатор транспортної кампанії ГО «Екодія» Ганна Гуз.

За її словами, після акції активісти продовжуватимуть контактувати з представниками МВС і київської влади, щоб контролювати процес впровадження фото- і відеофіксації, «щоб все це нормальним чином працювало в Києві».

На переконання активістів, повноцінне впровадження закону про фото- і відеофіксацію сприятиме безперешкодному проїзду громадського транспорту та служб екстреної допомоги, а також безпечному руху велосипедистів і пішоходів.

Активісти під час акції скандували: «Аваков, не тягни - камеру ввімкни», «Звільни смугу - увімкни камеру» тощо. Також вони тримали у руках плакати із написами: «Хочу вільну смугу, як в Берліні», « Досить паперової відеофіксації», «#УвімкниКамеру» «#ЗвільниСмугу», «Смуга - це не парковка», «Тачки на смузі - ви нам не друзі» тощо.