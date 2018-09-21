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    На Андріївському узвозі відбудуться унікальні велосипедні перегони

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    &laquo;Red bull &ndash; Володар Гори 2018&raquo; &ndash; перегони вгору на велосипеді Андріївським узвозом - На Андріївському узвозі відбудуться унікальні велосипедні перегони
    «Red bull – Володар Гори 2018» – перегони вгору на велосипеді Андріївським узвозом

    Професійні спортсмени і всі охочі аматори долатимуть 580 метрів з набором висоти 56 метрів

    У суботу, 22 вересня, з 11:00 до 21:00 у столиці відбудуться унікальні перегони вгору на велосипеді Андріївським узвозом «Red bull – Володар Гори 2018». Цю подію підтримано розпорядженням КМДА.

    У зв’язку із цим передбачено заборону руху всіх транспортних засобів:

    • з 08:00 до 21:00 22 вересня – для збору та безпеки учасників перегонів на вулиці Боричів Тік, на ділянці від будинку 27 до будинку 35-А;
    • з 06:00 до 23:00 22 вересня – для монтажу і демонтажу сценічних конструкцій за маршрутом перегонів: Андріївський узвіз, 5/31 (старт) – трикутник на розі Андріївського узвозу, між вулицями Володимирською та Десятинною (фініш).

    «Red bull – Володар Гори 2018» – це перегони вгору на велосипеді Андріївським узвозом. Професійні спортсмени і всі охочі аматори долатимуть 580 метрів з набором висоти 56 метрів. Переможця серед чоловіків та жінок буде визначено за результатами найкращого часу у фіналі змагань.

    Як повідомлялося, 23 вересня на Хрещатику відбудеться Всеукраїнське свято подяки. У зв’язкуцим передбачено обмеження руху транспорту.

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