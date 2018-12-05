На АЗС під Києвом під час заправки газом автомобіля стався вибух



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Вибух стався на АЗС у Васильківському районі Фото: Нацполіція

Поліція проводить розслідування за фактом вибуху на АЗС

На АЗС в селі Крушинка Васильківського району під час заправки газом автомобіля «Газель» вибухнув балон газової установки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

47-річний водій, який перебував в машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували. Наразі стан потерпілого стабільний.

Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували, що переобладнання транспорту було законним, що підтверджується відповідними документами.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Триває розслідування, призначені відповідні експертизи.