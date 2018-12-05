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    На АЗС під Києвом під час заправки газом автомобіля стався вибух

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    Вибух стався на АЗС у Васильківському районі - На АЗС під Києвом під час заправки газом автомобіля стався вибух
    Вибух стався на АЗС у Васильківському районі
    Фото: Нацполіція

    Поліція проводить розслідування за фактом вибуху на АЗС

    На АЗС в селі Крушинка Васильківського району під час заправки газом автомобіля «Газель» вибухнув балон газової установки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    47-річний водій, який перебував в машині, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловік перебуває у лікарні, його прооперували. Наразі стан потерпілого стабільний.

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    Працівники поліції, які виїхали на місце, з’ясували, що переобладнання транспорту було законним, що підтверджується відповідними документами.  

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    На АЗС під Києвом під час заправки газом автомобіля стався вибух
    На АЗС під Києвом під час заправки газом автомобіля стався вибух

    За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Триває розслідування, призначені відповідні експертизи. 

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