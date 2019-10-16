На балконі будинку на Нивках з’явився загадковий напис (фото, відео)



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Прохання про допомогу було написано на аркушах А4, прикріплених до балкона Фото: Інформатор

У квартирі проживає жінка з психічними розладами

На Нивках у Києві стався дуже загадковий випадок: у п'ятиповерхівці на вулиці Щербаківського, 56 на склі балкона з'явився напис «У поліцію зателефонуйте будь ласка, тут 6 років ґвалтують дитину».

Перехожі помітили меседж, що лякає, і викликали за даною адресою поліцію.

У перший раз правоохоронці приїхали на місце 15 жовтня, вони спробували потрапити в квартиру стандартним шляхом, через двері. Але двері співробітникам поліції ніхто не відкрив. Про це повідомляє Інформатор.

Зламувати двері у патрульних повноважень не було і вони поїхали.

Мешканці будинку розповіли, що в квартирі проживає жінка з психічними розладами і більше нікого. Але іноді вона розмовляє голосами різних людей.

Так як на аркушах А4, прикріплених до балкона, йшлося про дитину, було прийнято рішення точно впевнитися, чи не загрожує нікому небезпека.

16 жовтня на Щербаківського прибули не тільки правоохоронці, а й рятувальники, які потрапили в квартиру на 5-му поверсі через балкон. У приміщенні нікого не виявилося: ні дітей, ні жінки.

Напис на балконі співробітники ДСНС зняли і покинули місце інциденту.

Біля під'їзду залишилися чергувати слідчі, вони очікують, що жінка повернеться додому і розповість, що примусило її розмістити на балконі прохання про допомогу.