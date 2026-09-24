Російський удар пошкодив житловий будинок у Хмельницькому

На місці працюють усі необхідні служби

Російська атака на Хмельницький триває, у місті працюють сили протиповітряної оборони. В обласному центрі зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок, повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Олександра Симчишина та голову обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

У будинку вибито вікна та пошкоджено балкони. Також внаслідок атаки пошкоджені автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Будинок у Хмельницькому після російської атаки фото: Олександр Симчишин

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 24 вересня також атакували Київ. Унаслідок удару двоє людей загинули, щонайменше вісім постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці.

У Подільському районі влучання сталося поруч із пологовим будинком, а в Дніпровському районі російська атака зруйнувала приватний будинок і пошкодила сусідні. У Солом'янському районі частково зруйновано складські будівлі. На місцях влучань та падіння уламків працюють усі необхідні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки та обстежувати пошкоджені об'єкти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами обговорювався закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції.