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Столична влада визначилася із районом, де з'явиться сквер імені Героя України Да Вінчі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада визначилася із районом, де з'явиться сквер імені Героя України Да Вінчі
1 листопада, військовому Дмитру Коцюбайлу з позивним Да Вінчі могло б виповнитися 28 років
фото з відкритих джерел

У процесі підготовки проєкту рішення було отримано згоду близьких та побратимів Дмитра

У Печерському районі столиці один зі скверів буде названий на честь Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі. Таке рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні Київська міська рада  69 депутатами, повідомляє пресслужба КМДА.

«У війні за Україну ми втрачаємо найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться в пам’яті як сміливий та мужній боєць, справжній патріот та захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей. У березні цього року тисячі українців прощались із Дмитром на Майдані. І зараз, враховуючи значну суспільну потребу та підтримані електронні петиції, ми маємо увіковічити його ім’я на карті міста. Результатом прийняття цього рішення буде обрання найкращої території для створення скверу імені Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла в Печерському районі», – наголосив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Він додав, що у процесі підготовки проєкту рішення було отримано згоду близьких та побратимів Дмитра Да Вінчі Коцюбайла.

Нагадаємо, військовий Дмитро Коцюбайло, з позивним Да Вінчі, загинув 7 березня цього року в боях поблизу Бахмута на Донеччині. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию.

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Теги: Дмитро Коцюбайло Київ парк

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