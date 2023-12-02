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Чиновник підписав угоду з вигаданою країною і змушений був піти у відставку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чиновник підписав угоду з вигаданою країною і змушений був піти у відставку
Арнальдо Чаморро з представниками Сполучених Штатів Кайласи
фото з відкритих джерел

Керівник апарату міністерства сільського господарства Парагваю Арнальдо Чаморро підписав угоду з представниками Сполучених Штатів Кайласи

Урядовий чиновник Парагваю був змушений піти у відставку, коли виявилося, що він підписав меморандум про взаєморозуміння з представниками вигаданої країни на чолі з індійським гуру, якого розшукує поліція за сексуальне насильство. Про це повідомляє The Guardian.

Керівник апарату міністерства сільського господарства Парагваю Арнальдо Чаморро підписав угоду з представниками Сполучених Штатів Кайласи.

У документі, датованому 16 жовтня, зазначалося, що уряд Парагваю зобов’язується «розглянути, вивчити та спробувати встановити дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Кайласа» та підтримати членство країни «в різних міжнародних організаціях, включно з Організацією Об’єднаних Націй».

Згодом Чаморро зізнався, що не знав, де розташована країна Кайласа, і сказав, що підписав угоду, яку він назвав «меморандумом про взаєморозуміння», після того, як представники Кайласи пообіцяли допомогти Парагваю з кількома питаннями, зокрема щодо зрошення.

На своєму сайті вигадана країна Сполучені Штати Кайласи описується як символ «відродження освіченої стародавньої індуїстської цивілізації, яку повертають до життя переміщені індуїсти з усього світу». Вона начебто розташована на островах біля Еквадору.

Країною керує самопроголошений гуру Нітьянанда, якого індійська влада розшукує за кілька злочинів, зокрема сексуальне насильство. Раніше він стверджував, що може бачити крізь стіни, затримувати схід сонця на 40 хвилин, відкривати дітям «третє око» і змушувати корів говорити санскритом.

Місце перебування очільника «держави» наразі невідоме.

Це аж ніяк не перший випадок, коли чиновники вигаданої країни обманюють міжнародних лідерів.

На початку цього року так звані представники Сполучених Штатів Кайласи відвідали два засідання комітету ООН у Женеві, а також підписали кілька угод з представниками місцевої влади у США та в Канаді. Зокрема, в березні мерія міста Ньюарк, штат Нью-Джерсі, визнала, що її обдурили, щоб підписати угоду про партнерство.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм колегою з Парагваю Сантьяго Пенею. За словами президента, увага України до Латинської Америки і Латинської Америки до нашої держави має лише збільшуватись.

Теги: Меморандум чиновник поліція влада

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