На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото)

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих

П’ятьох травмованих доставили до лікарень

У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, унаслідок чого загинули шестеро людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Наразі відомо про шістьох загиблих, ще п'ятеро людей зазнали травм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх травмованих доставили до лікарень.

Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.