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На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото)
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих
фото: ДСНС

П’ятьох травмованих доставили до лікарень

У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, унаслідок чого загинули шестеро людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Наразі відомо про шістьох загиблих, ще п'ятеро людей зазнали травм.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх травмованих доставили до лікарень.

На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото) фото 1

Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Теги: ДТП Харківщина

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