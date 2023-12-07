На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка: шестеро загиблих (фото)
П’ятьох травмованих доставили до лікарень
У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, унаслідок чого загинули шестеро людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулися легковик, мікроавтобус та вантажівка.
Наразі відомо про шістьох загиблих, ще п'ятеро людей зазнали травм.
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх травмованих доставили до лікарень.
Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.
Коментарі — 0