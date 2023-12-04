У Києві поліція затримала чоловіків, які обікрали церкву

Підозрюваними у скоєнні крадіжки є робітники, які проводили будівельні роботи на території церкви

Чоловіки потрапили до будівлі церкви, зламавши двері

У Києві три робітники, які проводили будівельні роботи на території церкви, викрали 60 тис. грн. Про це повідомила поліція Києва.

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1 грудня до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення, що з будівництва церкви в Солом’янському районі зник сейф із робочою документацією та грошима в сумі 60 тис. грн.

Викрадені гроші з церкви фото: Поліція Києва/Facebook

Як з'ясувала поліція, троє чоловіків потрапили до будівлі церкви, зламавши двері. Вони винесли звідти сейф, завантажили його до легкового авто і зникли з місця злочину. Поліцейські відстежили пересування автомобіля і встановили, що легковик зупинився у дворі одного з приватних домоволодінь у Київській області.

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У будинку за вказаною адресою було виявлено трьох чоловіків, віком 20, 33 та 34 роки, у яких вилучили гроші, викрадені з церкви. Також, під час обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів правоохоронці вилучили церковну документацію, яка зберігалася у викраденому сейфі.

Документи, викрадені з церкви, знайдені під час обшуку фото: Поліція Києва/Facebook

Поліцейські затримали фігурантів. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років.

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