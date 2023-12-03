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Дарницький міст у Києві перетворився на ковзанку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дарницький міст у Києві перетворився на ковзанку
фото: скріншот

Через ожеледицю рух транспорту ускладнено

Увечері 2 грудня в Києві замерзли дороги. Через це Дарницький міст перетворився на справжню ковзанку. 

Через ожеледицю рух транспорту ускладнено. Водіям потрібно бути обережними. 

Нагадаємо, на заході та півночі України у неділю, 3 грудня, очікується сніг та ожеледиця. Місцевим жителям не слід виходити на вулицю без потреби. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«У західних і північних областях на дорогах ожеледиця! Краще перечекайте негоду вдома!» – заклика Білошпицький.

Також він звернувся до перевізників пасажирів і вантажів: «Прошу звернути особливу увагу на дане повідомлення і спланувати маршрути відповідно, аби не створити можливі затори та перешкоди снігоприбиральній техніці».

Як повідомлялося, 2 грудня у Києві повідомляли про сильний туман, який призведе до ускладнення руху транспорту.  Синоптики попередили, що столицю накриє туман, видимість – 200-500 м. Така погода триматиметься протягом дня 2 грудня.

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Теги: Київ дороги зима погода

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