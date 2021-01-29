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    На Борщагівці палала багатоповерхівка (фото)

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    Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі - На Борщагівці палала багатоповерхівка (фото)
    Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за пів години ліквідували пожежу у квартирі

    У четвер, 28 січня, сталась пожежа в будинку на вул. Генерала Потапова, 4 у Святошинському районі Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 17:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на кухні однієї із квартир на п’ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку. За попередніми даними, власниця квартири під час виникнення пожежі знаходилася вдома. Самостійно покинувши помешкання, жінка повідомила сусідів про пожежу, вони й викликали вогнеборців.

    Пожежу було ліквідовано о 17:29.

    Внаслідок пожежі в кухні пошкоджені меблі, побутова техніка, особисті речі та віконна рама, закопчені стіни та стеля квартири.

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    На Борщагівці палала багатоповерхівка (фото)
    На Борщагівці палала багатоповерхівка (фото)
    На Борщагівці палала багатоповерхівка (фото)
    На Борщагівці палала багатоповерхівка (фото)

    На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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