На Борщагівці палала багатоповерхівка (фото)

Пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі

Рятувальники за пів години ліквідували пожежу у квартирі

У четвер, 28 січня, сталась пожежа в будинку на вул. Генерала Потапова, 4 у Святошинському районі Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 17:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на кухні однієї із квартир на п’ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку. За попередніми даними, власниця квартири під час виникнення пожежі знаходилася вдома. Самостійно покинувши помешкання, жінка повідомила сусідів про пожежу, вони й викликали вогнеборців.

Пожежу було ліквідовано о 17:29.

Внаслідок пожежі в кухні пошкоджені меблі, побутова техніка, особисті речі та віконна рама, закопчені стіни та стеля квартири.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.