На території гаражного кооперативу в Києві сталась пожежа: є потерпілий (фото)

В результаті пожежі постраждав молодик, який намагався самотужки загасити полум'я

Сьогодні, 28 січня, сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Павла Усенка, 7-Б у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 14:29, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили що у двоповерховій будівлі гаража на другому поверсі в кухні сталося загоряння рослинної олії. «Чоловік, 2001 року народження, намагався самотужки погасити полум’я водою. Але він не знав, що олії та жири не можна гасити водою, тому що такі дії призводять до розбризкування рідин, внаслідок чого, збільшується площа пожежі», – розповіли вогнеборці.

На момент прибуття бійців хлопець знаходився на свіжому повітрі.

О 14:49 пожежа була локалізована на площі 3 кв. м, а о 14:51 – ліквідована.

Згодом до лікарів звернувся потерпілий молодик, що намагався самотужки погасити вогонь. Чоловік надихався продуктами горіння, але від госпіталізації відмовився. Допомогу потерпілому надали на місці.

До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу підрозділів ДСНС.