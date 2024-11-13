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На Броварщині сапери вилучили бойову частину ворожого дрона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Броварщині сапери вилучили бойову частину ворожого дрона
фото: пресслужба ДСНС

Боєприпас перевезено на спеціальний майданчик для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву

У Броварському районі Київської області сапери вилучили бойову частину ворожого БпЛА. Про це повідомляє пресслужба Мобільного рятувальноо центру швидкого реагування ДСНС.

«Піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучила бойову частину ворожого безпілотного літального апарата «Герань-2» у Броварському районі Київської області. На щастя, ніхто не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Боєприпас перевезли на спеціальний майданчик для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, унаслідок масованої атаки РФ сьогодні зранку, 13 листопада, на Київщині постраждала одна людина, є руйнування. Зокрема зруйнована будівля, виникла пожежа в Броварському районі Київщини. Постраждала одна особа, їй надали допомогу працівниками екстреної медичної допомоги

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Теги: Бровари дрон безпілотник ДСНС

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