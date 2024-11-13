Масована атака на Київ: у мережу потрапило відео детонації ворожого дрона
Уламок збитого «шахеда» почав вибухати вже лежачи на землі
Після масованої атаки РФ сьогодні зранку, 13 листопада, у мережу потрапило відео детонації ворожого «шахеда» після збиття.
На опублікованих кадрах видно, як уламок російського дрона починає вибухати вже лежачи на землі.
Детонація "шахеда" після падіння pic.twitter.com/KU9l5C1h82— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 13, 2024
Перед тим мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.
Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.
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