Масована атака на Київ: у мережу потрапило відео детонації ворожого дрона

У Києві невідомі одразу після тривоги запустили салют (відео)

Уламок збитого «шахеда» почав вибухати вже лежачи на землі

Після масованої атаки РФ сьогодні зранку, 13 листопада, у мережу потрапило відео детонації ворожого «шахеда» після збиття.

На опублікованих кадрах видно, як уламок російського дрона починає вибухати вже лежачи на землі.

Перед тим мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.