Китайська компанія DJI, яка виробляє дрони, подала до суду на Пентагон

Міноборони США напередодні добавило компанію до списку таких, що співпрацюють з військовими

Китайська компанія DJI звернулася до суду проти Міністерства оборони США через внесення виробника безпілотників до переліку компаній, які, ймовірно, співпрацюють із китайськими збройними силами. DJI заперечує цю інформацію, стверджуючи, що вона є неправдивою. Про це повідомляє агентство Reuters.

DJI в списку Пентагону позначена як «китайська військова компанія», але представники фірми заперечують це, стверджуючи, що компанія «не належить до китайських військових і не контролюється ними».

Включення до цього списку служить попередженням для американських організацій і компаній про потенційні ризики для національної безпеки при співпраці з такими фігурами.

У своєму позові DJI заявляє, що через «незаконне та хибне рішення» Міністерства оборони компанія «втратила ділові угоди, була охарактеризована як загроза національній безпеці та отримала заборону на укладання контрактів з кількома федеральними агентствами».

Крім того, DJI повідомила, що «клієнти з США та інших країн розірвали чинні контракти з компанією та відмовляються укладати нові».

DJI зазначила, що подала позов після того, як Міністерство оборони не зв’язалося з нею щодо включення до списку протягом більше 16 місяців, заявивши, що компанія «не мала іншого виходу, окрім як звернутися за захистом до федерального суду».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україну прибудуть «таємничі» дрони. Американська AEVEX Aerospace підтвердила, що під назвою Phoenix Ghost криється ціле сімейство із більш ніж п’яти безпілотників різного типу, що були розроблені їхньою компанією.

Напередодні Міністерство оборони Нідерландів повідомило про передачу Україні розвідувальних дронів виробництва компанії DeltaQuad на загальну суму понад €42 млн.

До слова, Франція випробувала перший дрон-камікадзе власного виробництва та анонсувала постачання такого озброєння для України, а також свого війська вже в «найближчі тижні».