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Дрони атакували порт у російському Каспійську (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дрони атакували порт у російському Каспійську (відео)
Момент «прильоту» по ворожому порту
скріншот відео

В атакованому порту базуються кораблі військово-морського флоту РФ

У середу 6 листопада безпілотники атакували російське місто Каспійськ, що в Дагестані. Під удар потрапив місцевий порт. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«У російському Каспійську був атакований порт», – написав посадовець у своєму телеграм-каналі.

Коваленко додав, що в атакованому порту базуються кораблі військово-морського флоту РФ.

За даними з відкритих джерел, у порту Каспійська розташовані:

  • десантний майданчик із кораблями та катерами для тренувань морської піхоти;
  • бази паливно-мастильних матеріалів;
  • арсенал берегових військ, включаючи морську піхоту (чисельність гарнізону становить близько 1,5 тисячі осіб);
  • полігон.

До відома, Каспійська флотилія ВМФ РФ завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у Росії безпілотник уперше атакував Дагестан. Про це заявив глава республіки Сергій Меліков. За його словами, вранці сили протиповітряної оборони знищили БПЛА над Каспійськом. Він попросив не публікувати відео атаки в соцмережах. Жителі Каспійська і місцеві телеграм-канали вранці повідомили про вибухи і звуки, схожі на постріли. Від Каспійська до найближчих міст України – понад одна тисяча кілометрів.

Теги: росія дрон безпілотник порт корабель

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