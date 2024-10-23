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Росіяни заявили про збиття 10 безпілотників над окупованим Кримом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни заявили про збиття 10 безпілотників над окупованим Кримом
Чотири дрони росіяни начебто збили над територією Ростовської області
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Цієї ночі сили російської ППО нібито перехопили й знищили 14 «українських» дронів

Російське міністерство оборони заявило, що уночі 23 жовтня протиповітряна оборона збила 14 нібито українських безпілотників, 10 з них – над територією тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у звіті міноборони РФ.

Там зазначається, що цієї ночі сили російської ППО нібито перехватили й знищили 14 «українських» дронів: чотири – над територією Ростовської області, а ще 10 – над Кримом.

Крім того, росіяни заявляють, що екіпажами морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря нібито знищено чотири українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Кримського півострова.

Нагадаємо, 7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в Криму. Він є найбільшим об’єктом такого типу на окупованому півострові. Розвідка Великої Британії проаналізувала атаку та назвала основні цілі України на півострові. Як зазначає Міноборони, нафтовий термінал у Феодосії раніше вже потрапляв під удар українських дронів у березні 2024 року. Як зазначає Міноборони Британії, цілі, які були уражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, об'єкти логістики і переправу через Керченську протоку.

У ніч на 22 жовтня безпілотники атакували російське підприємство «Біохім» у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, а також спиртзаводи в Тульській області РФ.

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Теги: Крим Міноборони Міноборони РФ безпілотник росіяни

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