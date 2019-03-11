У Києві Citroen збив жінку з дитиною і врізався в «Жигулі» (фото, відео)



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Обидва автомобілі отримали значні пошкодження Фото: Інформатор

Жінку з маленькою дівчинкою госпіталізували

У понеділок, 11 березня, в Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох автомобілів і двох пішоходів: автомобіль Citroen не помітив жінку з дитиною на вулиці Привокзальній, 10, які переходили дорогу, збив їх і зіткнувся з «Жигулями».

Подія трапилася близько 9:20. Про це повідомляє Інформатор.

Обидві машини рухалися по Привокзальній в сторону вулиці Бориспільської. За словами очевидців, в цей момент жінка з дитиною вийшли з трамвая, який прямував у бік вулиці Тепловозної. Вони переходили дорогу за трамваєм поруч з пішохідним переходом, але не по ньому. Попередньо, водій Citroen не помітив пішоходів і наїхав на них.

Жінка з дівчинкою від удару впали, мама прикрила дитини своїм тілом. Власник «француза», намагаючись не переїхати людей, зіткнувся з «Жигулями». Обидва автомобілі отримали значні пошкодження передніх бамперів. Від удару Citroen розвернуло на трамвайні колії і він перекрив рух трамваїв.

Водій «француза» надав першу допомогу жінці з дівчинкою, якій на вигляд 3-5 років, і викликав медиків. У матері були подряпини і кров на скроні. Дитина відбулася переляком і подряпинами на долоньках. Але постраждалих госпіталізували для більш детального огляду.

Рух трамваїв відновили протягом однієї години, так як автомобіль вдалося спільними силами зрушити з колії.

На місці працювали дві карети швидкої допомоги і патрульні. Деталі інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, 9 березня ввечері в Києві на перехресті вулиці Братиславській та Лісового проспекту в зіткненні автомобіля Daewoo Lanos і тролейбуса з пасажирами загинула людина.