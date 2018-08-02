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    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими

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    ДТП на Броварському проспекті - На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на Броварському проспекті

    Зіткнулися автомобілі KIA, Ford і Skoda

    Сьогодні, 2 серпня, на Броварському проспекті у Києві сталася подвійна ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія трапилася біля станції метро «Чернігівська».

    Спочатку зіткнулися автомобілі KIA і Ford. Після того у Ford, який уже зупинився, врізалася Skoda. Удар був настільки сильним, що спрацювали подушки безпеки.

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    Пасажира Skoda госпіталізували з незначними забоями.

    На місці працюють швидка допомога і патрульна поліція.

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    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими
    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими
    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими
    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими
    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими
    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими
    На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими

    Як повідомлялося, 2 серпня на Броварському проспекті біля Гідропарку сталася ДТП, яку спровокував пішохід, який перебігав дорогу у недозволеному місці.

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