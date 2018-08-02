На Броварському проспекті сталася масштабна ДТП з постраждалими
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП на Броварському проспекті
Зіткнулися автомобілі KIA, Ford і Skoda
Сьогодні, 2 серпня, на Броварському проспекті у Києві сталася подвійна ДТП.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія трапилася біля станції метро «Чернігівська».
Спочатку зіткнулися автомобілі KIA і Ford. Після того у Ford, який уже зупинився, врізалася Skoda. Удар був настільки сильним, що спрацювали подушки безпеки.
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На місці працюють швидка допомога і патрульна поліція.
Як повідомлялося, 2 серпня на Броварському проспекті біля Гідропарку сталася ДТП, яку спровокував пішохід, який перебігав дорогу у недозволеному місці.