На бульварі Лесі Українки сталася подвійна ДТП за участю авто поліції



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Фото: Інформатор ДТП на бульварі Лесі Українки

У ДТП потрапили 4 автомобілі

У понеділок, 10 вересня, на бульварі Лесі Українки у Києві сталася подвійна ДТП за участю патрульної поліції.

Аварія трапилася приблизно о 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

Всього у ДТП потрапили 4 автомобілі: Volkswagen, Hyundai, Daewoo і Mercedes. Спершу Daewoo зачепив Volkswagen, обидві машини стояли чекали поліцію для оформлення ДТП. Коли приїхали патрульні, вони припаркували свій автомобіль в другій смузі, прямо за «корейцем».

За словами водія Mercedes, він рухався вниз по бульвару Лесі Українки і не побачив що стоїть на другому ряду Daewoo Nexia. Спроба швидко загальмувати не увінчалася успіхом, на мокрій дорозі автомобіль понесло і він влетів в Daewoo. Він так само стверджує, що зіткнення можна було уникнути, якби перед першою аварією був встановлений знак аварійної зупинки або знак «оформлення ДТП».

Від удару «кореєць» за інерцією відлетів в автомобіль патрульної поліції Hyundai Sonata, що стояв перед ним.

Обійшлося без постраждалих.

Чи був знак аварійної зупинки і хто винуватець другої аварії визначить слідство.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 вересня, в Києві на вулиці Академіка Заболотного зіткнулися Chevrolet Aveo і Hyundai Tukson.