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    На бульварі Лесі Українки сталася подвійна ДТП за участю авто поліції

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    ДТП на бульварі Лесі Українки - На бульварі Лесі Українки сталася подвійна ДТП за участю авто поліції
    Фото: Інформатор
    ДТП на бульварі Лесі Українки

    У ДТП потрапили 4 автомобілі

    У понеділок, 10 вересня, на бульварі Лесі Українки у Києві сталася подвійна ДТП за участю патрульної поліції.

    Аварія трапилася приблизно о 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Всього у ДТП потрапили 4 автомобілі: Volkswagen, Hyundai, Daewoo і Mercedes. Спершу Daewoo зачепив Volkswagen, обидві машини стояли чекали поліцію для оформлення ДТП. Коли приїхали патрульні, вони припаркували свій автомобіль в другій смузі, прямо за «корейцем».

    За словами водія Mercedes, він рухався вниз по бульвару Лесі Українки і не побачив що стоїть на другому ряду Daewoo Nexia. Спроба швидко загальмувати не увінчалася успіхом, на мокрій дорозі автомобіль понесло і він влетів в Daewoo. Він так само стверджує, що зіткнення можна було уникнути, якби перед першою аварією був встановлений знак аварійної зупинки або знак «оформлення ДТП».

    Від удару «кореєць» за інерцією відлетів в автомобіль патрульної поліції Hyundai Sonata, що стояв перед ним.

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    На бульварі Лесі Українки сталася подвійна ДТП за участю авто поліції
    На бульварі Лесі Українки сталася подвійна ДТП за участю авто поліції
    На бульварі Лесі Українки сталася подвійна ДТП за участю авто поліції
    На бульварі Лесі Українки сталася подвійна ДТП за участю авто поліції
    На бульварі Лесі Українки сталася подвійна ДТП за участю авто поліції
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих.

    Чи був знак аварійної зупинки і хто винуватець другої аварії визначить слідство.

    Нагадаємо, що в понеділок, 10 вересня, в Києві на вулиці Академіка Заболотного зіткнулися Chevrolet Aveo і Hyundai Tukson.

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