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    На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)

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    ДТП на&nbsp;вулиці Академіка Заболотного - На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на вулиці Академіка Заболотного

    Винуватцем ДТП став Hundai, який здійснив різкий маневр

    У понеділок, 10 вересня, на вулиці Академіка Заболотного у Києві зіткнулися Chevrolet Aveo і Hundai Tukson.

    ДТП сталася приблизно о 12:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Chevrolet рухався у крайній лівій смузі, а Hundai - в середній. В ході руху Tukson різко перебудувався в смугу, по якій рухався Aveo. В результаті маневру сталося зіткнення транспортних засобів.

    Від удару Chevrolet відкинуло в бордюр, а Hundai, пригальмувавши, зупинився трохи далі.

    Обійшлося без постраждалих і госпіталізація не знадобилася жодному з водіїв.

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    На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)
    На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)
    На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)
    На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)
    На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)
    На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За словами поліції, винуватцем події став Hundai, який здійснював різкий поворот наліво з середнього ряду.

    На місці працювали патрульні, вони і встановлять винуватців того, що сталося.

    Нагадаємо, 9 вересня в Києві на проспекті Лобановського зіткнулися Toyota Camry і Volkswagen Passat.

    ДТП Київ автомобіль
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