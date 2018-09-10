На Окружній Hundai відкинув Chevrolet на бордюр (фото, відео)
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Винуватцем ДТП став Hundai, який здійснив різкий маневр
У понеділок, 10 вересня, на вулиці Академіка Заболотного у Києві зіткнулися Chevrolet Aveo і Hundai Tukson.
ДТП сталася приблизно о 12:20. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, Chevrolet рухався у крайній лівій смузі, а Hundai - в середній. В ході руху Tukson різко перебудувався в смугу, по якій рухався Aveo. В результаті маневру сталося зіткнення транспортних засобів.
Від удару Chevrolet відкинуло в бордюр, а Hundai, пригальмувавши, зупинився трохи далі.
Обійшлося без постраждалих і госпіталізація не знадобилася жодному з водіїв.
За словами поліції, винуватцем події став Hundai, який здійснював різкий поворот наліво з середнього ряду.
На місці працювали патрульні, вони і встановлять винуватців того, що сталося.
Нагадаємо, 9 вересня в Києві на проспекті Лобановського зіткнулися Toyota Camry і Volkswagen Passat.