ДТП у Києві. Автомобіль ВАЗ перекинувся і загорівся (відео)



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У столичному Дніпровському районі від удару з Renault перекинувся й загорівся ВАЗ

На місці автопригоди працює ДСНС, дві карети швидкої та патрульна поліція

У неділю, 23 лютого 2020 року, на проспекті Соборності, що у Дніпровському районі міста Києва, зіткнулися автомобіль «Рено» та легковик ВАЗ.

Подробиці розповідають ВартовіЕспресо.

Внаслідок зіткнення ВАЗ загорівся, але водії самостійно змогли загасити вогонь.

Водії рухались в одному напрямку. ВАЗ їхав по смузі реверсивного руху, пропустив перший поворот і намагався повернути на з’їзді, внаслідок чого автомобілі й зіткнулися.

За попередніми даними, постраждав водій легковика ВАЗ. Наразі, медики надають йому допомогу.

На місці автопригоди працює ДСНС, дві карети швидкої та патрульна поліція.

Нагадаємо, на Миколаївщині сталася масштабна ДТП за участю маршрутки і вантажівки з цистерною.

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