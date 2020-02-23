На Миколаївщині сталася масштабна ДТП за участю маршрутки і вантажівки з цистерною (відео)



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Внаслідок ДТП керманича маршрутного таксі затисло понівеченими конструктивними елементами транспортного засобу Скріншот з відео

Обставини події з’ясовували співробітники правоохоронних органів

22 лютого на 115 км автошляху М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району за участю маршрутного автобуса ГАЗ-33021 РУТА маршрутом №158 «Маловарварівка-Миколаїв» в якому перебувало 12 пасажирів та водій та вантажного автомобіля DAF з цистерною сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«На місце події направлено черговий караул підрозділу на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі САРМ-С. По прибуттю встановлено, що внаслідок ДТП керманича маршрутного таксі затисло понівеченими конструктивними елементами транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники деблокували постраждалого та передали медикам для подальшої госпіталізації. За уточненою інформацією, також шість постраждалих пасажирів рейсового автобусу з різними ступенями травм та водія вантажівки доставлено до лікувальних закладів міста Миколаєва.

«Наразі керманичі обох транспортних засобів перебувають у тяжкому стані в реанімації», – повідомили в управлінні ДСНС.

Обставини події з’ясовували співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 лютого, на проспекті Науки, 88 в Києві в аварію потрапили відразу 6 транспортних засобів, серед яких автобус з пасажирами. На таран пішла вантажівка Tata, у якої виникли технічні несправності.

Як повідомлялося, 20 лютого, на вул. Борщагівській у Києві водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП.

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