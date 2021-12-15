Будинки на семи вулицях Києва залишились без води: адреси, причини
Через аварію немає води на чотирьох вулицях столиці
У середу, 15 грудня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє «Київводоканал».
Планові відключення
З 8:30 до 20:30
- вул. Донська, 2-36
- вул. Лобановського, 60
- пров. Донський, 2.
Аварійні відключення
Тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Ярославів Вал, 20, 16, 14, 14А, 14Б, 10, 6, 4
- вул. Лисогірська, 29Б
- вул. Малишка, 3Д
- бульв. Вацлава Гавела, 21Б, 21В, 31.
Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.