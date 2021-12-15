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    Будинки на семи вулицях Києва залишились без води: адреси, причини

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    У домівках частини киян немає води - Будинки на семи вулицях Києва залишились без води: адреси, причини
    У домівках частини киян немає води
    фото з відкритих джерел

    Через аварію немає води на чотирьох вулицях столиці

    У середу, 15 грудня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Планові відключення

    З 8:30 до 20:30

    • вул. Донська, 2-36
    • вул. Лобановського, 60
    • пров. Донський, 2.

    Аварійні відключення

    Тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Ярославів Вал, 20, 16, 14, 14А, 14Б, 10, 6, 4
    • вул. Лисогірська, 29Б
    • вул. Малишка, 3Д
    • бульв. Вацлава Гавела, 21Б, 21В, 31.

    Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Будинки на семи вулицях Києва залишились без води: адреси, причини