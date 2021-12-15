Будинки на семи вулицях Києва залишились без води: адреси, причини

У домівках частини киян немає води

Через аварію немає води на чотирьох вулицях столиці

У середу, 15 грудня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє «Київводоканал».

Планові відключення

З 8:30 до 20:30

вул. Донська, 2-36

вул. Лобановського, 60

пров. Донський, 2.

Аварійні відключення

Тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Ярославів Вал, 20, 16, 14, 14А, 14Б, 10, 6, 4

вул. Лисогірська, 29Б

вул. Малишка, 3Д

бульв. Вацлава Гавела, 21Б, 21В, 31.

Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.