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Платформа United24 зібрала за весь час понад $1 млрд благодійних внесків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Платформа United24 зібрала за весь час понад $1 млрд благодійних внесків
Серед результатів роботи платформи Зеленський окреслив, зокрема, безпілотники для військових, укриття для школярів, техніка для саперів, а також відбудову лікарень, шкіл і житлових будинків
фото: Офіс президента

Станом на 11 лютого 2025 року, на офіційному сайті United24 уточнили, що ініціатива зібрала $1 049 227 907

Глобальна ініціатива з підтримки України United24, яка розпочала роботу в травні 2022 року, загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Понад $1 млрд благодійних внесків зібрав United24 завдяки кожному та кожній із вас – нашим амбасадорам і всім, хто допомагає. Мільйони людей по всьому світу надають українцям неймовірну підтримку. Численні внески допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами», – написав він.

Серед результатів роботи платформи Зеленський окреслив, зокрема, безпілотники для військових, укриття для школярів, обладнання для медиків, техніка для саперів, а також відбудову лікарень, шкіл і житлових будинків.

Станом на 11 лютого 2025 року, на офіційному сайті United24 уточнили, що ініціатива зібрала $1 049 227 907.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров дав більш розгорнуті дані стосовно зборів за напрямками та роками.

«2024 рік показав вау-результати – $424 млн донатів. У 2023-му – $336,7 млн. Найбільше вражає, як ці гроші працюють у реальності: 23 відновлені мости, 40 реанімобілів, 13 медеваків, сотні та тисячі дронів, відновлення 18 будинків на Київщині», – йдеться у повідомленні.

За напрямами:

  • $929,9 млн – на оборону (це і дрони, і броня, і спорядження);
  • $76,1 млн – на медичну допомогу;
  • $24,1 млн – на відбудову України;
  • $14,1 млн – на освіту й науку;
  • $4,7 млн – на гуманітарне розмінування.

Нагадаємо, програма «Зимова єПідтримка» триває вже півтора місяця. На отримання коштів вже подалися в «Дії» майже половина користувачів застосунку. «За півтора місяця на «Зимову єПідтримку» подалася майже половина всіх користувачів «Дії». Виплати на дітей оформили майже 2,5 млн українців», – йдеться у повідомленні.

Загалом на допомогу в «Дії» подались 10 млн українців. При цьому 14% заяв від внутрішніх переселенців. Примітно, що 68% від усіх заяв подали жінки.

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Теги: гроші розмінування укриття Володимир Зеленський президент Михайло Федоров

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