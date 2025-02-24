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Російський удар по об'єкту «Укриття». Влада повідомила про радіаційний фон

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський удар по об'єкту «Укриття». Влада повідомила про радіаційний фон
Радіаційний стан залишається без змін, погіршення не зафіксовано
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

Станом на сьогодні на об’єкті «Укриття» продовжується виявлення осередків тління, зокрема із застосуванням БПЛА

Сьогодні, 24 лютого, рятувальники ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожого удару БпЛА по об’єкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС. На даний момент радіаційний стан залишається без змін, погіршення не зафіксовано. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Як повідомляється, станом на сьогодні на об’єкті «Укриття» продовжується виявлення осередків тління, зокрема із застосуванням БПЛА, а також виконуються роботи з часткового розкриття конструкцій об’єкту та прорізання отворів.

На об’єкті «Укриття» продовжується виявлення та гасіння осередків тління
На об’єкті «Укриття» продовжується виявлення та гасіння осередків тління
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

«Радіаційний стан залишається без змін, погіршення не зафіксовано», – зпевняють у Державному агентстві України з управління зоною відчуження. 

За інформацією ДСНС, станом на 24 лютого верхолази-рятувальники проводять часткове розкриття конструкції та ліквідацію осередків тління, здійснюється постійний аеромоніторинг, також додатково ведеться моніторинг за допомогою ручних тепловізорів.

«Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається без змін. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не зафіксовано – загрози населенню немає», – повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний БпЛА влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Вибух безпілотника пошкодив захисну споруду.

Теги: ЧАЕС укриття рятувальники Чорнобильська АЕС

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