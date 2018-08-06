На Дмитрівській спалахнула будівля. Це вже не вперше



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Фото: dtp.kiev.ua Пожежа на Дмитрівській

За останні півроку будівля на Дмитрівській горіла декілька разів

На вулиці Дмитрівській у Києві сталася пожежа, спалахнула будівля. Про це інформує dtp.kiev.ua.

За даними пабліку, пожежа призвела до сильного задимлення по всьому району.

На місці вже працюють кілька бригад бійців ДСНС, швидка допомога. Інформації про постраждалих немає. Це вже не перший випадок за останні півроку на цій вулиці і з цією будівлею, сказано у повідомленні.

Що стало причиною пожежі, встановлять після повної її ліквідації.

Нагадаємо, Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Києві просить адміністративний суд частково призупинити роботу 33 торгово-розважальних центрів, дитячих садків, шкіл і лікарень через порушення правил пожежної безпеки.