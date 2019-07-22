На дорозі в Київській області згорів автомобіль



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Вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло та салон Фото: ДСНС

Пожежа в автомобілі виникла на дорозі Володарка - Ставище

У неділю, 21 липня, увечері сталося загорання автомобіля на дорозі Володарка - Ставище в Київській області. Повідомлення про це надійшло до оперативно–диспетчерської служби Володарського району о 20:50.

На місце виклику було направлено черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень.

Рятувальниками було встановлено, що загорання виникло у моторному відсіку легкового автомобіля ВАЗ 2107, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 21:04 та повністю ліквідовано о 21:08.

Внаслідок загорання вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло та салон.

Під час гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.