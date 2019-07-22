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    На дорозі в Київській області згорів автомобіль

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    Вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло та салон - На дорозі в Київській області згорів автомобіль
    Вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло та салон
    Фото: ДСНС

    Пожежа в автомобілі виникла на дорозі Володарка - Ставище

    У неділю, 21 липня, увечері сталося загорання автомобіля на дорозі Володарка - Ставище в Київській області. Повідомлення про це надійшло до оперативно–диспетчерської служби Володарського району о 20:50.

    На місце виклику було направлено черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень.

    Рятувальниками було встановлено, що загорання виникло у моторному відсіку легкового автомобіля ВАЗ 2107, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 21:04 та повністю ліквідовано о 21:08.

    Внаслідок загорання вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено лакофарбове покриття, лобове скло та салон. 

    Під час гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

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