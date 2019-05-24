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    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)

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    Ремонт мосту Метро через Русанівську протоку - У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    Ремонт мосту Метро через Русанівську протоку
    Фото: Київавтодор

    Київавтодор каже, що роботи тривають цілодобово

    На мостах і шляхопроводах столиці у цілодобовому режимі проводяться дорожньо-будівельні роботи. Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    В рамках робіт з капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку дорожники проводять ремонт тротуарної частини штучної споруди та ведуть підготовчі роботи до влаштування гідроізоляції проїжджої частини на трьох прогонах.

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    В рамках капітального ремонту 6-ти деформаційних швів на Південному мостовому переході автодорівці на вихідних, за сприятливих погодних умов, проводитимуть бетонування трьох деформаційних швів, на інших трьох – тривають підготовчі роботи до бетонування.

    Також ремонті роботи тривають на пішохідному мосту на вул. Саперно-Слобідській та Борщагівській естакаді.

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    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)
    У дорожників кипить робота на мостах і шляхопроводах Києва (фото)

    Як повідомлялося, ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі. Так, 18 і 19 травня столичні дорожники проводили ремонтні роботи на низці об’єктів Києва.

    Раніше у «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.

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