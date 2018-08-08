У Києві іномарка влетіла в мікроавтобус і перекинулася



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Автівка ледь не опинилася на залізничних коліях

У середу, 8 серпня, в Києві зіткнулися мікроавтобус LDV Convoy і Renault logan. Аварія трапилася на вулиці Електриків близько 9:00.

Обидва автомобілі рухалися по Електриків в сторону станції метро «Почайна». За словами водія автобуса, іномарка мчала по дорозі на швидкості 100 кілометрів на годину і просто його не пропустила. Натомість водій Renault запевняє, що в аварії винен водій LDV, який різко вирішив перебудуватися з одного ряду в інший, перекривши йому дорогу.

Від удару Logan перекинувся, злетів з дороги і зупинився перед залізничними коліями. Машина дивом не влетіла під потяг. Ніхто не постраждав. На місці працювала патрульна поліція та медики. Обставини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, у вівторок, 7 серпня, недалеко від станції метро «Сирець» сталася смертельна аварія за участю Skoda, SsangYong, Dacia і Hyundai. Через пішохода-порушника Skoda врізалася в припарковані автомобілі і перекинулася.

Джерело: Інформатор