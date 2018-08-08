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    У Києві Skoda в'їхала в три автівки, загинув чоловік

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    Аварія сталася&nbsp;біля станції метро &laquo;Сирець&raquo; - У Києві Skoda в'їхала в три автівки, загинув чоловік
    Фото: dtp.kiev
    Аварія сталася біля станції метро «Сирець»

    Водій Skoda не помітив пішохода, почав маневрувати і «зім'яв» три припарковані автомобілі

    У вівторок ввечері біля станції метро «Сирець» у Києві сталася ДТП з участю чотирьох машин, внаслідок чого загинув чоловік.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

    Відзначається, що водій автомобіля Skoda не помітив пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Щоб уникнути наїзду, почав маневрувати вправо і «зім'яв» три припарковані автомобілі.

    Першим під удар потрапив автомобіль Hyundai, водій якого в цей час садив дитину в автокрісло. За словами очевидців, його діставали з-під машини.

    Чоловік помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

    Сама Skoda в результаті перекинулася на дах, водій залишився живий.

    Нагадаємо, 7 серпня на Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих.

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