У Києві Skoda в'їхала в три автівки, загинув чоловік



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Фото: dtp.kiev Аварія сталася біля станції метро «Сирець»

Водій Skoda не помітив пішохода, почав маневрувати і «зім'яв» три припарковані автомобілі

У вівторок ввечері біля станції метро «Сирець» у Києві сталася ДТП з участю чотирьох машин, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

Відзначається, що водій автомобіля Skoda не помітив пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Щоб уникнути наїзду, почав маневрувати вправо і «зім'яв» три припарковані автомобілі.

Першим під удар потрапив автомобіль Hyundai, водій якого в цей час садив дитину в автокрісло. За словами очевидців, його діставали з-під машини.

Чоловік помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Сама Skoda в результаті перекинулася на дах, водій залишився живий.

Нагадаємо, 7 серпня на Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих.