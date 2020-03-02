На Філіппінах стався потужний землетрус



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Інформації про руйнування і постраждалих не надходило.

На Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 5,3 бали.

Про це повідомляє геологічна служба США і CNN Philippines.

Землетрус зареєстрували у морі біля острова Самар у східній частині архіпелагу. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 км в бухті Коаларго в 5 км на північ від населеного пункту Куласіан.

Подія сталася о 5:19 2 березня за місцевим часом. Вона мала тектонічне походження і відчувалася в більшості регіонів країни.

Інформації про руйнування і постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поблизу турецько-іранського кордону стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:22 за місцевим часом в іранському місті Хой. В результаті землетрусу загинуло 9 осіб і 104 постраждали.

Ще раніше, 19 лютого, на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії в ніч на 26 листопада 2019 року.

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