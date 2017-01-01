На голови та автівки киян падають крижані брили

Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку травмування через падіння крижаних бурульок із дахів

У Києві з дахів будинків падають шматки льоду, які можуть травмувати людей і пошкодити припарковані автомобілі. У мережі Facebook користувачі публікують фото автівок, розбитих льодяними брилами. [GALLERY_BLOCK] Як повідомлялося, київська влада попереджала жителів та гостей столиці, щ через посилення швидкості вітру та внаслідок температурних



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Фото: Maxim Uzol Розбите крижаною бурулькою авто

Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку травмування через падіння крижаних бурульок із дахів

У Києві з дахів будинків падають шматки льоду, які можуть травмувати людей і пошкодити припарковані автомобілі.

У мережі Facebook користувачі публікують фото автівок, розбитих льодяними брилами.

Як повідомлялося, київська влада попереджала жителів та гостей столиці, щ через посилення швидкості вітру та внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки, тож особливо небезпечним є перебування біля покривель та дахів будинків – можливе падіння снігу, накрижень та бурульок.

Влада столиці звернулася до мешканців з проханням бути уважними та обережними на вулицях, а також дотримуватися наступних рекомендацій, щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода: