  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На голови та автівки киян падають крижані брили

    Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку травмування через падіння крижаних бурульок із дахів
    У Києві з дахів будинків падають шматки льоду, які можуть травмувати людей і пошкодити припарковані автомобілі. У мережі Facebook користувачі публікують фото автівок, розбитих льодяними брилами. [GALLERY_BLOCK] Як повідомлялося, київська влада попереджала жителів та гостей столиці, щ через посилення швидкості вітру та внаслідок температурних
    • Сьогодні, 13:10
    • Розсилка
    Розбите крижаною бурулькою авто
    Фото: Maxim Uzol
    Розбите крижаною бурулькою авто

    Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку травмування через падіння крижаних бурульок із дахів

    У Києві з дахів будинків падають шматки льоду, які можуть травмувати людей і пошкодити припарковані автомобілі.

    У мережі Facebook користувачі публікують фото автівок, розбитих льодяними брилами.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Фото: Maxim Uzol
    Фото: Maxim Uzol
    Фото: Maxim Uzol
    Фото: Vasilij Nerubashchenko

    Як повідомлялося, київська влада попереджала жителів та гостей столиці, щ через посилення швидкості вітру та внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки, тож особливо небезпечним є перебування біля покривель та дахів будинків – можливе падіння снігу, накрижень та бурульок.

    Влада столиці звернулася до мешканців з проханням бути уважними та обережними на вулицях, а також дотримуватися наступних рекомендацій, щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода:

    • необхідно звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;
    • не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;
    • за можливості триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
    • слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;
    • власникам автотранспорту не паркувати свої машини біля будинків;
    • якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.
    Читайте також
    Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ