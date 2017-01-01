На голови та автівки киян падають крижані брили
- Сьогодні, 13:10
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Водіїв та пішоходів попереджають про небезпеку травмування через падіння крижаних бурульок із дахів
У Києві з дахів будинків падають шматки льоду, які можуть травмувати людей і пошкодити припарковані автомобілі.
У мережі Facebook користувачі публікують фото автівок, розбитих льодяними брилами.
Як повідомлялося, київська влада попереджала жителів та гостей столиці, щ через посилення швидкості вітру та внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки, тож особливо небезпечним є перебування біля покривель та дахів будинків – можливе падіння снігу, накрижень та бурульок.
Влада столиці звернулася до мешканців з проханням бути уважними та обережними на вулицях, а також дотримуватися наступних рекомендацій, щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода:
- необхідно звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;
- не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;
- за можливості триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
- слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;
- власникам автотранспорту не паркувати свої машини біля будинків;
- якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.