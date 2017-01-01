Жителів столиці попередили про падіння льоду з дахів будинків

У Києві очікується сильний вітер

Сьогодні, 24 грудня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (вітер переважно західний, 7/12 м/с), температура вдень – 3-5° тепла. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. «Через посилення швидкості вітру до 15-20 м/с та внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих



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У Києві очікується сильний вітер

Сьогодні, 24 грудня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (вітер переважно західний, 7/12 м/с), температура вдень – 3-5° тепла. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Через посилення швидкості вітру до 15-20 м/с та внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Тож особливо небезпечним є перебування біля покривель та дахів будинків – можливе падіння снігу, накрижень та бурульок», - сказано у повідомленні КМДА.

Влада столиці звернулася до мешканців з проханням бути уважними та обережними на вулицях, а також дотримуватися наступних рекомендацій, щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода:

необхідно звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги та снігу на дахах будинків;

за можливості триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;

власникам автотранспорту не паркувати свої машини біля будинків;

якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.

Також необхідно дотримуватися основних правил поводження в разі посилення вітру:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;

у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;

уникати можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, дванадцятеро людей постраждали за два дні від падіння бурульок у столиці, серед них є маленька дитина.