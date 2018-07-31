На Хрещатику мотоцикл на величезній швидкості врізався у бордюр (відео)



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Фото: Інформатор Мотоцикл врізався у бордюр

Мотоцикліст госпіталізований із численними травмами

У понеділок, 30 липня, на вулиці Хрещатик у Києві сталася серйозна аварія за участю мотоцикліста на Yamaha Virago.

ДТП трапилася близько 22:15. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, мотоцикліст, чоловік близько 30 років, на величезній швидкості рухався вниз по вулиці Прорізній в сторону Хрещатика. На перехресті байкер не впорався з керуванням, від чого мотоцикл занесло, і він врізався в бордюр на вулиці Хрещатик. Удар був такої сили, що чоловіка викинуло на тротуар.

В результаті аварії пілот мотоцикла отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізували медики, які прибули на місце події.

Також на місці працювали три екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці з'ясовують усі деталі події.

Як повідомлялося, 30 липня на вулиці Басейній у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Smart і мотоцикліста на Honda.