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    На Хрещатику мотоцикл на величезній швидкості врізався у бордюр (відео)

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    Мотоцикл врізався у бордюр - На Хрещатику мотоцикл на величезній швидкості врізався у бордюр (відео)
    Фото: Інформатор
    Мотоцикл врізався у бордюр

    Мотоцикліст госпіталізований із численними травмами

    У понеділок, 30 липня, на вулиці Хрещатик у Києві сталася серйозна аварія за участю мотоцикліста на Yamaha Virago.

    ДТП трапилася близько 22:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, мотоцикліст, чоловік близько 30 років, на величезній швидкості рухався вниз по вулиці Прорізній в сторону Хрещатика. На перехресті байкер не впорався з керуванням, від чого мотоцикл занесло, і він врізався в бордюр на вулиці Хрещатик. Удар був такої сили, що чоловіка викинуло на тротуар.

    В результаті аварії пілот мотоцикла отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізували медики, які прибули на місце події.

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    На Хрещатику мотоцикл на величезній швидкості врізався у бордюр (відео)
    На Хрещатику мотоцикл на величезній швидкості врізався у бордюр (відео)
    На Хрещатику мотоцикл на величезній швидкості врізався у бордюр (відео)
    На Хрещатику мотоцикл на величезній швидкості врізався у бордюр (відео)
    На Хрещатику мотоцикл на величезній швидкості врізався у бордюр (відео)
    Фото: Інформатор

    Також на місці працювали три екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці з'ясовують усі деталі події.

    Як повідомлялося, 30 липня на вулиці Басейній у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Smart і мотоцикліста на Honda.

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