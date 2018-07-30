У центрі Києва Smart збив мотоцикліста



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Фото: Інформатор Smart і мотоцикл отримали невеликі ушкодження

ДТП сталася на перетині вулиць Басейної та Шота Руставелі

У понеділок, 30 липня, на вулиці Басейній у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Smart і мотоцикліста на Honda.

Аварія трапилася близько 00:40 на перетині вулиць Басейної та Шота Руставелі. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомив водій Smart, він стояв на перехресті, попереду його машини чоловік на мотоциклі Honda чекав на зелений сигнал світлофора. Коли загорілося зелене світло, пілот мотоцикла не встиг рушити. Чоловік на Smart не помітив цього і наїхав на нього ззаду.

У ДТП ніхто не постраждав. У Smart розбитий бампер і капот, також невеликі пошкодження отримав мотоцикл.

На місці працював екіпаж патрульної поліції.

Як повідомлялося, у неділю ввечері п'яний водій Honda Accord на «євробляхах» влаштував масову аварію біля київського торгово-розважального центру Dream Town.