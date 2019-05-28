На Хрещатику відбудеться Ралі журналістів



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Захід приурочено до Дня журналіста

9 червня на Хрещатику – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної – відбудеться святкове «Ралі журналістів». Цей проект із нагоди святкування Дня журналіста, ініційований громадською організацією «Київський міський автомотоклуб», підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації.

Захід відбуватиметься із 10:00 до 21:00.

Монтаж конструкцій та обладнання, потрібного для організації ралі здійснюватимуть із 05:00 до 10:00 9 червня на вулиці Хрещатик, 36 біля адміністративного будинку Київської міської державної адміністрації. Демонтаж триватиме в цей день із 21:00 до 24:00.

За інформацією організаторів, ралі журналістів – це клубне змагання на серійних автомобілях, яке проходить вулицями столиці, відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

На учасників також чекають спеціальні ділянки зі слалому (швидкісне маневрування), на яких потрібно якнайшвидше проїхати задану фігуру. Головне пройти маршрут, проставити відмітки у дорожніх листах та дістатися фінішу у відведений час. Майстерність екіпажів оцінюють компетентні судді. Змагання контролюють із самого початку до фінішу, щоб зібрати найточніші результати, правильно підрахувати час кожного екіпажу та нагородити переможців.

До змагання допускаються винятково серійні легкові автомобілі, зареєстровані у сервісних відділеннях МВС.