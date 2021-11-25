На історичній будівлі в центрі Києва демонтовано скандальну надбудову (фото)

Власник будинку на вулиці Володимирській, 4 зводив ще один поверх

Киян обурили будівельні роботи на даху пам’ятки архітектури

У Шевченківському районі Києва в будинку на вулиці Володимирській, 4, що є пам’яткою архітектури, власник будівлі демонтував незаконну надбудову, яку почав зводити минулого тижня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Шевченківської РДА Олег Гаряга.

Він розповів, що на незаконну надбудову на історичній будівлі йому поскаржилися кияни. «Про цей прикрий випадок мені стало відомо від небайдужих мешканців, а також до мене одразу звернулась голова Громадської ради Шевченківського району Марина Соловйова з проханням втрутитися в ситуацію та зупинити будівництво. У минулу п’ятницю ми провели робочу розмову із власником будівлі, він зрозумів, що був не правий, вибачився й пообіцяв, що протягом трьох-п’яти днів демонтує всі елементи добудованих конструкцій, а надалі буде діяти тільки в законних рамках», – повідомив Гаряга.

24 листопада власником будівлі своїми силами було завершено демонтаж металевих конструкцій надбудови на даху будинку, що з’явилися там минулого тижня. Всі змонтовані конструкції вже демонтовані.

За словами Гаряги, власник пояснив, що через те, що після дощів та снігопадів відбувались підтоплення нижніх поверхів, він вирішив таким цікавим чином розв’язати цю проблему.

«Власник ще раз запевнив, що зрозумів свої помилки та взяв зобов’язання нічого не будувати без належних дозвільних документів», – додав Гаряга.

Нагадаємо, у січні 2020 року «під носом» у мерії на історичній будівлі на вулиці Прорізній з’явилися два нові поверхи.

«Главком» повідомляв, що у Києві на історичній будівлі на вулиці Глибочицькій, 40 зводять надбудову. Після розголосу в соцмережі столична влада відреагувала на незаконні дії забудовника.

У листопаді 2019 року комунальники за підтримки поліції провели демонтаж незаконно зведених конструкцій на будинку на вул. Софіївській, 1/2.