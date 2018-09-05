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    На Канівському водосховищі киянин наловив риби на кримінальну справу собі

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    Виловлена порушником риба - На Канівському водосховищі киянин наловив риби на кримінальну справу собі
    Фото: Володимир Мухін
    Виловлена порушником риба

    Мешканець Києва виловив сіткою риби на понад 10 тисяч гривень

    У вівторок, 4 вересня, під час проведення рибоохоронних заходів інспекторами рибоохоронного патруля Київщини затримано жителя столиці, який займався браконьєрством. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник патруля Володимир Мухін.

    «Останній (киянин. – Ред.), в межах м. Київ, трохи вище Північного мосту, неподалік парку «Дружби Народів» на Канівському водосховищі проводив вилов риби з пластикового човна сіткою з жилки та встиг виловити рибу загальною вагою 14 кг, з них: судак - 19 шт., сом – 2 шт., лящ – 1 шт., головень – 1 шт., плоскирка – 1 шт., плітка – 1 шт. Завдані збитки рибному господарству склали 10846 грн», - написав він.

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    На Канівському водосховищі киянин наловив риби на кримінальну справу
    На Канівському водосховищі киянин наловив риби на кримінальну справу
    На Канівському водосховищі киянин наловив риби на кримінальну справу
    На Канівському водосховищі киянин наловив риби на кримінальну справу
    Фото: Володимир Мухін

    Враховуючи істотну шкоду, на місце викликалась слідчо-оперативна група в річковому порту Києва.

    Вирішується питання, щодо кваліфікації дій правопорушника за статтею 249 КК України (незаконний рибний промисел).

    Незаконно добута риба та знаряддя злочину вилучено.

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