На Канівському водосховищі киянин наловив риби на кримінальну справу собі



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Фото: Володимир Мухін Виловлена порушником риба

Мешканець Києва виловив сіткою риби на понад 10 тисяч гривень

У вівторок, 4 вересня, під час проведення рибоохоронних заходів інспекторами рибоохоронного патруля Київщини затримано жителя столиці, який займався браконьєрством. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник патруля Володимир Мухін.

«Останній (киянин. – Ред.), в межах м. Київ, трохи вище Північного мосту, неподалік парку «Дружби Народів» на Канівському водосховищі проводив вилов риби з пластикового човна сіткою з жилки та встиг виловити рибу загальною вагою 14 кг, з них: судак - 19 шт., сом – 2 шт., лящ – 1 шт., головень – 1 шт., плоскирка – 1 шт., плітка – 1 шт. Завдані збитки рибному господарству склали 10846 грн», - написав він.

Враховуючи істотну шкоду, на місце викликалась слідчо-оперативна група в річковому порту Києва.

Вирішується питання, щодо кваліфікації дій правопорушника за статтею 249 КК України (незаконний рибний промисел).

Незаконно добута риба та знаряддя злочину вилучено.