Цими вихідними, 21-22 листопада, на киян та гостей столиці чекає насичена культурна програма. Зокрема, тривають благодійна виставка «І наснилось мені» на підтримку 3-ї ОШБр і персональна експозиція Євгенія Щукіна, а ввечері у суботу відбудеться концерт Віталія Козловського. Для поціновувачів театру підготували документальну прем’єру «Вистави, назва якої з’явиться», іронічну постановку «Бери од жизні всьо» та комедію «Основний інстинкт» із зірковим складом.

«Главком» зібрав найцікавіші мистецькі, музичні та театральні події 21–22 листопада, які варто відвідати.

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Концерти

Концерт «ТНМК: Симфо хіп-хоп»

Гурт «Танок на майдані Конґо» повертає на столичну сцену програму «Симфо хіп-хоп» після семирічної перерви. Енергія українського хіп-хопу знову поєднається зі звучанням академічного симфонічного оркестру.

Історія цього проєкту розпочалася у 2013 році в Харкові – тоді ТНМК уперше презентували програму разом із Молодіжним академічним симфонічним оркестром «Слобожанський» під керівництвом диригента Юрія Яковенка. Цього разу на сцені МЦКМ найкращі хіти гурту прозвучать в оновлених оркестрових аранжуваннях, а частину композицій в академічному виконанні публіка почує вперше.

Коли: 21 листопада, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ.

Концерт Віталія Козловського

У суботу, 21 листопада, в заміському комплексі Osocor Residence відбудеться сольний концерт Віталія Козловського. Організатори обіцяють поєднати живий виступ артиста з атмосферою сонячної Греції у панорамному залі Osocor Panorama Hall.

У програмі прозвучать відомі хіти співака, серед яких «Пінаколада», «Шекспір», «Мала танцюй», «Небо плаче» та «Моє море». Після завершення концерту вечір продовжиться у форматі тематичної вечірки Greek karaoke night – із великим караоке, середземноморськими танцями та грецькою традицією бити тарілки на щастя.

Коли: 21 листопада, 19:00.

Місце проведення: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Концерт Капели ім. Л. Ревуцького «Співаємо разом. Найкраще!»

У неділю, 22 листопада, Чоловіча хорова капела України імені Л. Ревуцького запрошує киян та гостей столиці на інтерактивний концерт української пісні.

У програмі зібрані улюблені композиції кількох поколінь – пісні родинних свят, дитинства та теплих спогадів. Особливість вечора в тому, що глядачі стануть повноцінними учасниками дійства й зможуть співати разом із колективом.

Коли: 22 листопада, 15:00.

Місце проведення: Київський будинок вчених НАН України (вул. Володимирська, 45А).

Виставки

Благодійна виставка «І наснилось мені»

У Молодому театрі відкрилася благодійна виставка сучасного українського мистецтва «І наснилось мені», реалізована спільно з Батальйоном безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади.

Експозиція об’єднує роботи 24 українських художників та художниць, присвячені темам дому, виснаження, втрати, любові й надії. Усі представлені твори можна буде придбати, а 100% виручених коштів спрямують на модернізацію та вдосконалення безпілотних систем для 3-ї ОШБр. Загальна мета збору – 1 млн грн.

Коли: з 13 листопада.

Місце проведення: фойє камерної сцени Молодого театру (вул. Прорізна, 17).

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Прихисток уяви»

Виставка присвячена ролі мистецтва та уяви в емоційному розвитку дитини. В основі проєкту ідея, що уява допомагає дитині пізнавати світ, осмислювати власний досвід і проживати емоції, а гра й творчість дозволяють виразити те, для чого ще складно знайти слова.

В експозиції представлені живопис, графіка, колажі, мозаїка, кераміка, скульптура та фотографія українських художників різних поколінь, серед яких Марія Примаченко, Олександр Гнилицький, Юрій Соломко, Валерія Трубіна, Ілля Чічкан, Олексій Сай, Роман Мінін. Хоча ці твори створені переважно для дорослого глядача, їх об'єднують свобода художнього мислення й гра з образами, які споріднюють їх зі світом дитячої уяви.

Проєкт реалізований разом із мережею просторів психосоціальної підтримки дітей, які постраждали від війни, «Твій». Тому особливе місце в експозиці посідає творчість дітей, які відвідують ці простори. Поруч з малюнками, браслетами, аудіо- та відеоматеріалами – дитячі стільці та іграшки, а також історії психологів.

Коли: з 11 листопада по 13 грудня 2026 року.

Де: Київська картинна галерея, вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Спільна сцена»

У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України стартувала масштабна виставка «Спільна сцена», яка презентує роботи видатних сценографів XX століття. Виставка присвячена культурному взаємопроникненню та спільній оптиці української й єврейської традицій у візуальному вимірі театру. Серед експонатів представлено:

ескізи Матвія Драка для Театру Франка (1920–1940);

ескізи костюмів Михайла Глейзера до знакових вистав «Енеїда» (1986) та «Тев'є-Тевель» (1989);

роботи Нісона Шифріна для театру «Березіль» Леся Курбаса;

твори Михайла Френкеля, Віктора Гукайла та кубіста Марка Епштейна (Культур-Ліга);

вертеп Ірини Уварової з вистави Київського міського театру ляльок «Все буде гаразд» (1994).

Коли: працює з 4 листопада.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Виставка «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати»

У листопаді в Музеї Ханенків можна відвідати виставку «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати». Проєкт пропонує подивитися на мистецтво як на простір взаємодії, турботи та спільної дії. Сама назва задає послідовність різних способів взаємодії зі світом – від спротиву й піклування до гри та пошуку зв’язків. Експозиція досліджує чотири життєві стратегії під час війни через роботи з вовни, конопель і природних барвників.

Коли: до 29 листопада.

Місце проведення: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вулиця Терещенківська, 15-17.

Музичні та літературні вечори

Симфо-арома-шоу «Оркестр під зорями «Парфумер»

Київський планетарій у межах мистецького проєкту ARTSpace та симфонічний оркестр Eclectic Sound Orchestra представлять релакс-концерт «Парфумер».

Програма поєднує живу музику відомого італійського композитора Габріеле Денаро, повнокупольні відеопроєкції формату 360°, спеціальні гіпоалергенні арома-інсталяції та тексти аутогенного тренінгу, розроблені психологами для глибокого емоційного відпочинку.

Коли: 21 листопада, початок о 19:30 (вхід відкрито з 19:00).

Місце проведення: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Театри

Прем’єра «Вистави, назва якої з’явиться»

На камерній сцені Молодого театру відбудеться прем’єра документального дослідження Андрія Мая «Вистава, назва якої з’явиться». У ній 13 акторів і акторок Молодого театру грають не персонажів, а себе. Їхні власні історії, робота з тілом та звуком стали матеріалом для вистави.

Вона не пропонує готових відповідей. А ставить одне просте питання: «Що далі?», і запрошує глядача подумати, як би він назвав виставу власного життя. Звідси й назва, якої поки немає. Вистава виросла із серії зустрічей режисера з трупою, де пошук і експеримент були важливіші за готовий текст.

У Молодому театрі наголошують, що в разі початку повітряної тривоги жовтого рівня загрози показ вистави не зупинятимуть. Перебування відвідувачів у глядацькій залі, будівлі чи на території театру здійснюється на власний розсуд відвідувачів. Також під час жовтого рівня загрози вистави в театрі починаються відповідно до встановленого графіка.

Коли: 20 листопада о 18:00 і 21 листопада о 14:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Життєва комедія «Бери од жизні всьо»

Київський академічний театр «Золоті ворота» покаже життєву комедію «Бери од жизні всьо» за текстами Татусі Бо та Руслана Горового в постановці режисерки Тані Губрій.

Вистава сповнена іронії, побутових спостережень, суржику та провокаційних тем про людей, які «вже все знають і бачили» та з радістю готові повчати інших, як правильно жити тут і зараз. У ролях – Віталіна Біблів, Богдан Буйлук, Інна Скорина-Калаба, Роман Муленко, Христина Люба, Андрій Поліщук, Артем Пльондер, Дар’я Пльондер та Антон Соловей.

Коли: 21 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А).

Вистава «Море... Ніч... Свічки...»

Вистава «Море... Ніч... Свічки...» у режисурі засновника нашого театру Едуарда Митницького за пʼєсою Йосефа Бар-Йосефа «Це велике море» продовжує свій шлях. Але тепер з оновленим акторським складом.

Прощаючись із категоріями вічними, людина йде назустріч спокусам. Втриматися на хвилях життєвого моря - майже циркова еквілібристика. Ноаха Грінвальда «сп'янило» життя великого міста. Що робити, якщо навколо стільки спокус? Чи можна змінити минуле і пірнути з головою в це безмежне море життя?

Коли: 21 листопада, 14:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Камінний господар»

В Театрі на Подолі відбудеться вистава «Камінний господар» в Києві за твором видатної української поетеси Лесі Українки. Режисер Іван Уривський представить нам своє бачення цієї пристрасної божевільної любовної драми про спокусливого Дона Жуана, Донну Анну і її камінного чоловіка командора дона Гонзаго де Мендоза.

Леся Українка зображає свого Дона Жуана не просто як звабливого егоїста, а як людину, яка хоче йти за власною волею і щирим покликом свого серця. Кожен з героїв цієї вистави прагне щастя. Але яка ціна у цього щастя і чиї життєві принципи переможуть?

Коли: 21 листопада, 16:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Brecht.Cabarett» («Брехт.Кабаре»)

У неділю, 22 листопада, Київський академічний театр «Золоті ворота» покаже постановку «Brecht.Cabarett» («Брехт.Кабаре») за мотивами п’єси Бертольда Брехта «Барабани вночі». Виставу створено у копродукції з Харківським державним академічним театром ляльок імені В. А. Афанасьєва.

Режисерка Оксана Дмітрієва визначила жанр постановки як «пісні про погані часи». У центрі сюжету – солдат, який повертається з війни у місто, що продовжує жити звичним життям серед вогнів вітрин, кав’ярень і кабаре, намагаючись заглушити тривогу сміхом та музикою. Текст п’єси адаптував драматург Андрій Бондаренко, а пісні на вірші Брехта звучать у перекладі Сергія Жадана. У ролях – Віталіна Біблів, Богдан Буйлук, Ян Корнєв, Роман Кучерявенко, Христя Люба, Вікторія Міщенко, Лілія Осєйчук, Андрій Поліщук та Антон Соловей.

Вікові обмеження: 16+.

Коли: 22 листопада, 17:00.

Місце проведення: Театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А).

Вистава «Основний інстинкт»

У Центральному будинку офіцерів ЗСУ покажуть романтичну комедію «Основний інстинкт» із зірковим складом акторів.

За сюжетом, невиправний ловелас опиняється в загадковому готелі без назви, двері якого відчиняються лише для обраних. Там чоловік, який усе життя розбивав жіночі серця, зустрічає таємничу господиню і мусить пройти випробування власними почуттями. У ролях – Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Володимир Горянський, Наталка Денисенко, Міла Єрємєєва та Тимур Асланов.

Коли: 22 листопада, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.